В Украине назвали размер средней зарплаты

фото: иллюстративное

По сравнению с 2024 годом зарплаты выросли почти на 2 тыс. грн

Как передает RegioNews, об этом сообщает Государственная служба статистики.

По состоянию на начало июня 2025 средняя зарплата в Украине составляет 23 460 грн.

Отметим, минимальная заработная плата составляет 8000 гривен, но у работника отчисляется 23% налогов. Таким образом, минимальная зарплата в Украине с вычетом налогов фактически составляет 6160 гривен "чистыми" на руки.

Напомним, в Украине хотят значительно повысить минимальную зарплату.