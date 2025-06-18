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18 июня 2025, 04:50

Основатель сервиса Spotify вложил более полумиллиарда евро в дроны для Украины

18 июня 2025, 04:50
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Фото из открытых источников
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Компания основателя Spotify вложила деньги в германский оборонный проект. Речь идет об инвестициях для Helsing, которая поставляет дроны Украине

Об этом сообщает Экономическая правда, передает RegioNews.

Основатель стримингового музыкального сервиса Spotify Даниэль Эк вложил 600 миллионов евро в немецкий оборонный стартап Helsing. Эта компания снабжает дроны для Украины, а также планирует выходить на биржу.

Следует отметить, что ранее компания Prima Materia, основанная Даниэлем Эком и соучредителем Spotify Шакилом Ханом, уже вкладывала деньги в оборонные проекты. В частности, в 2021 году. По словам Даниэля Эка, фонд "удваивает усилия" в сфере безопасности.

Компания Helsing была основана в 2021 году. Сейчас Helsing поставляет дроны на нужды Украины. В частности, у компании есть контракты с правительствами Великобритании, Германии и Швеции.

Напомним, ранее Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины индивидуальное средство для противодействия воздушным беспилотникам "Антидроновый пистолет". Это оружие украинского производства. Пистоли способны создавать электромагнитные помехи и блокировать каналы управления и видеосигнал враждебных беспилотников.

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