Впервые со времен независимости в Украине появились новые плацкартные вагоны

фото: Укрзализныця

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Укрзализныци".

"Укрзализныця пополнила свой подвижной состав шестью новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый. Построенные Крюковским вагоностроительным заводом, эти вагоны первые в истории независимой Украины, закуплены именно в плацкартной модификации", - говорится в сообщении.

Закупка была осуществлена в рамках государственной программы обновления подвижного состава благодаря поддержке Правительства, Министерства развития общин и территорий Украины и Министерства финансов Украины.

Новые вагоны сохраняют знакомую конфигурацию мест, но получили целый ряд важных обновлений, направленных на повышение удобства, безопасности и инклюзивности. Среди новшеств:

полочки с мягкими боковыми спинками для более комфортного сна;

эргономичная конструкция лестницы для удобного подъема на верхние полки;

мини-перегородки между местами и проходом для большей приватности;

специальные ниши под нижними полками для хранения негабаритной клади — военных рюкзаков или чемоданов и т.д.

Как сообщалось, Укрзализныця запускает новый поезд , соединяющий Прикарпатье, Галицию и Волынь.