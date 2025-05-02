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02 мая 2025, 19:46

Впервые со времен независимости в Украине появились новые плацкартные вагоны

02 мая 2025, 19:46
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фото: Укрзализныця
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Укрзализныця получила первые новые плацкартные вагоны в истории независимой Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Телеграмм-канал "Укрзализныци".

"Укрзализныця пополнила свой подвижной состав шестью новыми плацкартными вагонами на 58 мест каждый. Построенные Крюковским вагоностроительным заводом, эти вагоны первые в истории независимой Украины, закуплены именно в плацкартной модификации", - говорится в сообщении.

Закупка была осуществлена в рамках государственной программы обновления подвижного состава благодаря поддержке Правительства, Министерства развития общин и территорий Украины и Министерства финансов Украины.

Новые вагоны сохраняют знакомую конфигурацию мест, но получили целый ряд важных обновлений, направленных на повышение удобства, безопасности и инклюзивности. Среди новшеств:

  • полочки с мягкими боковыми спинками для более комфортного сна;
  • эргономичная конструкция лестницы для удобного подъема на верхние полки;
  • мини-перегородки между местами и проходом для большей приватности;
  • специальные ниши под нижними полками для хранения негабаритной клади — военных рюкзаков или чемоданов и т.д.

Как сообщалось, Укрзализныця запускает новый поезд , соединяющий Прикарпатье, Галицию и Волынь.

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