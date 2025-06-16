Врачи удаляют надпись "Слава России" из тела украинского военного

фото: Facebook/Максим Туркевич

В рамках национальной программы "Неопалимые" врачи провели первую процедуру по удалению надписи "Слава России" из тела украинского военного, вернувшегося из плена

Об этом сообщил директор программы Максим Туркевич, передает RegioNews.

"Если коротко – у Андрея была первая процедура в рамках лечения в "Неопалимом". Врачи готовят рубец к более агрессивному вмешательству", – отметил он в своем сообщении.

По словам Туркевича, через несколько месяцев от надписи останется лишь легкий след.

Напомним, военнослужащего Андрея вернули из российского плена в рамках обмена по схеме "1000 на 1000".

Первые фотографии бойца с выжженной надписью "Слава России" на теле появились в издании Clash Report в понедельник, 9 июня. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил их подлинность. По его словам, снимок сделал украинский врач, осматривавший военного после освобождения из плена.