Россия запустила по Украине почти 140 ударных дронов: как отработала ПВО

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 16 июня российская армия выпустила по Украине 138 ударных дронов типа "Shahed" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 125 вражеских БпЛА

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Враг запустил дроны из направлений – Брянск, Курск, Орел, Шаталово — РФ. Основным направлением удара стала Донетчина.

"По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 125 враждебных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 84 — сбиты огневыми средствами поражения, 41 - локационно утрачены/подавлены РЭБ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что попадание БпЛА зафиксировали в 10 локациях, места падения сбитых дронов (обломки) — на восьми локациях.