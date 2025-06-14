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Певица Ирина Федишин поделилась новостями по делу о мошеннице. Аферистка притворялась представителем благотворительного фонда артистки и обманывала военных

Об этом певица рассказала в своем Instagram, передает RegioNews.

Певица рассказала, что до нее дошла информация о мошеннической схеме: неизвестные люди звонили военным и представлялись волонтерами благотворительного фонда Ирины Федишин. Впоследствии мошенники обещали автомобили, но только выманивали из защитников деньги и просто исчезали.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что все автомобили, которые мы передали на фронт, мы передали абсолютно бесплатно! И когда я узнала такие мошеннические схемы с военными, я не смогла смолчать и обратилась с заявлением в полицию", - говорит артистка.

На сегодня уже известно, что аферисткой оказалась 23-летняя жительница Закарпатской области. Правоохранители сообщили ей о подозрении по статье о мошенничестве. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.

"Досудебное расследование продолжается. Суд избрал подозреваемой меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога", - рассказала артистка.

Справка. Певица Ирина Федишин после начала полномасштабного вторжения начала активно помогать копить средства на нужды воинов. Осенью 2024 года сообщалось, что она передала Силам обороны Украины 262 автомобиля.

Уже в 2025 году благодаря благотворительным концертам рождественского тура "Украина колядует" по Америке, Канаде, Чехии и Испании артистка собрала денег еще на 100 машин.