Украина провела еще один обмен пленными из РФ
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном обмене с РФ военнопленными
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграммы главы государства.
"Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен через неделю", - написал Зеленский.
Отмечается, что сегодня среди вернувшихся в Украину ребят много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.
"Обязательно должны уволить всех и работаем именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу. Благодарю всех, кто помогает", - добавил Зеленский.
Напомним, 12 июня Украина вернула домой тяжелораненых воинов.
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