Украина провела еще один обмен пленными из РФ

фото: телеграмм Владимира Зеленского

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на телеграммы главы государства.

"Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен через неделю", - написал Зеленский.

Отмечается, что сегодня среди вернувшихся в Украину ребят много тех, кто был в плену еще с 2022 года. Воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и Государственной специальной службы транспорта.

"Обязательно должны уволить всех и работаем именно для этого, чтобы никого не оставлять врагу. Благодарю всех, кто помогает", - добавил Зеленский.

Напомним, 12 июня Украина вернула домой тяжелораненых воинов.