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16 июня 2025, 12:20

В Тернопольской области водитель Toyota сбил пенсионерку и скрылся

16 июня 2025, 12:20
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Почаево на улице Старотаражская водитель автомобиля сбил человека и скрылся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Полицейские установили, что под колеса автомобиля Toyota Avensis попала местная жительница 1943 года рождения. Ее с переломами доставили в больницу.

Автомобиль правоохранители нашли, а через несколько часов после этого установили и местонахождение водителя-беглеца.

В полиции просят очевидцев данного ДТП позвонить по телефону в местное отделение полиции и сообщить детали.

Напомним, в Тернопольской области водитель Toyota наехала на 71-летнюю женщину.

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