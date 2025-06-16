В Тернопольской области водитель Toyota сбил пенсионерку и скрылся

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В Почаево на улице Старотаражская водитель автомобиля сбил человека и скрылся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Полицейские установили, что под колеса автомобиля Toyota Avensis попала местная жительница 1943 года рождения. Ее с переломами доставили в больницу.

Автомобиль правоохранители нашли, а через несколько часов после этого установили и местонахождение водителя-беглеца.

В полиции просят очевидцев данного ДТП позвонить по телефону в местное отделение полиции и сообщить детали.

Напомним, в Тернопольской области водитель Toyota наехала на 71-летнюю женщину.