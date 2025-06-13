В Крыму оккупанты пытаются отобрать храм у католиков

фото: Центр Национального Сопротивления

Во временно оккупированном Севастополе россияне пытаются отобрать храм у католиков

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр Национального Сопротивления.

Отмечается, что в Севастополе россияне пытаются захватить здание храма римско-католической общины. Речь идет о бывшем кинотеатре "Дружба", который до Второй мировой был костелом. Теперь россияне хотят сделать из него дворец бракосочетаний или концертный зал.

"Это очередной пример ущемления религиозных свобод на полуострове. Кремль последовательно уничтожает независимые общины, не вписывающиеся в "православные скрепы" и не подконтрольные Москве", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июня СБУ в третий раз подорвала Крымский мост.