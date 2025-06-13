фото: Координационный штаб

Удалось вернуть тела еще 1200 погибших граждан, в том числе военнослужащих, павших во время боевых действий

Об этом сообщают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews.

В Украину доставили останки еще 1200 погибших украинских граждан, погибших во время войны, военнослужащие, защищавшие страну на фронте.

Репатриация тел стала возможной благодаря договоренностям, достигнутым в Стамбуле. Переговоры между сторонами, по информации штаба, происходили в сложных условиях, однако позволили обеспечить возвращение тел на Родину.

Все останки переданы украинской стороне в рамках гуманитарного процесса. Далее тела должны пройти процедуру идентификации. Этим занимаются эксперты Министерства внутренних дел и правоохранительных органов. После установления личностей погибших передадут родственникам для достойного захоронения.

Координационный штаб подчеркнул, что работа по возвращению тел продолжается постоянно, а сам процесс репатриации чрезвычайно сложный и требует международного привлечения и соблюдения условий безопасности.

Ранее сообщалось, что украинские воины, находившиеся в плену более трех лет, вернулись домой.