РФ передала Украине тела еще 1200 погибших украинцев
В Украину вернули тела еще 1200 погибших граждан, в том числе военнослужащих
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"Сегодня в рамках договоренностей в Стамбуле прошел очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим", - говорится в сообщении.
В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.
Напомним, Украина провела еще один обмен пленниками из РФ.
В Украину вернули тела еще 1200 погибших защитниковВсе новости »
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