РФ передала Украине тела еще 1200 погибших украинцев

фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

В Украину вернули тела еще 1200 погибших граждан, в том числе военнослужащих

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Сегодня в рамках договоренностей в Стамбуле прошел очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим", - говорится в сообщении.

В ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

Напомним, Украина провела еще один обмен пленниками из РФ.