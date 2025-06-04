Синоптики предупреждают о риске пожаров: список областей
В ряде регионов Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Отмечается, что в отдельных областях фиксируется пятый – самый высокий уровень пожарной опасности.
В ближайшие дни чрезвычайная пожарная опасность ожидается:
- 03–06 июня – в Харьковской области,
- 04–06 июня – в Николаевской и Херсонской областях,
- 05–06 июня – в Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областях,
- 03 и 05 июня – в Сумской области,
- 06 июня – в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
В ГСЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности на открытых территориях: не разжигать огонь в лесах и полях, не сжигать сухую траву или мусор, не оставлять окурки в травянистой местности.
Напомним, ранее известный синоптик рассказал, какой будет погода летом 2025 года.
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