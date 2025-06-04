Синоптики предупреждают о риске пожаров: список областей

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Отмечается, что в отдельных областях фиксируется пятый – самый высокий уровень пожарной опасности.

В ближайшие дни чрезвычайная пожарная опасность ожидается:

03–06 июня – в Харьковской области,

04–06 июня – в Николаевской и Херсонской областях,

05–06 июня – в Тернопольской, Черновицкой и Винницкой областях,

03 и 05 июня – в Сумской области,

06 июня – в Ивано-Франковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В ГСЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности на открытых территориях: не разжигать огонь в лесах и полях, не сжигать сухую траву или мусор, не оставлять окурки в травянистой местности.

Напомним, ранее известный синоптик рассказал, какой будет погода летом 2025 года.