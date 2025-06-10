После жары в Украину придет ощутимое похолодание

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прогноз Натальи Диденко.

По ее словам, даже на востоке и юге ожидается +25…+29 градусов.

В большинстве областей Украины 11 июня ожидается +21…+25 градусов, в западных областях будет свежее, +18…+23 градуса.

"В среду к нам придет с северо-запада очередной атмосферный фронт. Соответственно, в западных, северных областях (кроме Сумщины), Винницкой, Черкасской, Одесской пройдут кратковременные грозовые дожди, возможны шквалы и град. На остальной территории Украины осадки маловероятны", - подытожила Н.Диденко.

Ранее известный синоптик дал прогноз погоды на лето 2025 года.