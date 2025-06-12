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Украина и РФ провели очередной обмен пленников. Среди освобожденных воинов есть те, что считались пропавшими без вести

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

12 июня состоялся второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Украина вернула воинов национальной гвардии, пограничной службы и других защитников.

"Работаем дальше, чтобы вернуть всех из российского плена. Спасибо каждому, кто помогает делать эти обмены возможными. Чтобы каждый и каждый были дома, в Украине", - написал Владимир Зеленский.

Также в Координационном штабе рассказали, что среди освобожденных воинов те, кого считали без вести пропавшими, в частности, это защитники Мариуполя, которые были в плену более трех лет. Домой вернули защитников Донецкого, Херсонского, Харьковского, Запорожского и Луганского направлений.

Напомним, предварительный этап обмена тяжелораненых пленных состоялся 10 июня. В сети со временем появлялись видео, где защитники впервые звонили родным. Один из военных сразу позвонил маме, чтобы сказать ей, что он жив.