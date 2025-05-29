Неделя здоровья во Львове: медобследование можно пройти под открытым небом

фото: Львовский городской совет

С 3 по 7 июня во Львове пройдет традиционная кампания "Неделя здоровья". Во время которой все желающие смогут бесплатно пройти базовые медицинские обследования и получить консультации специалистов прямо на улице

Об этом сообщили в Львовском городском совете, передает RegioNews.

Медицинские палатки будут работать на 31 локации города — в парках, на площадях, возле супермаркетов и других людных местах.

Нынешняя программа, помимо привычных профилактических услуг, предусматривает новые обследования, образовательные мероприятия и социальные инициативы для детей и взрослых.

"Неделя здоровья" продлится со вторника по субботу. В субботу медицинские палатки будут работать с 12:00 до 17:00, а в другие дни – с 11:00 до 18:00.

"Мы хотим, чтобы больше людей воспользовались этой возможностью и смогли позаботиться о своем здоровье", - отметила руководитель управления здравоохранения ЛГС Марта Матюшко.

В рамках "Недели здоровья" львовяне смогут:

измерить АД и пульс;

узнать свой рост, вес, индекс массы тела;

пройти тестирование на ВИЧ, гепатиты B и C;

проверить уровень сахара в крови;

оценить общее состояние здоровья;

проверить остроту зрения;

узнать наличие плоскостопия;

пройти базовое кардиологическое обследование

Обследование будут проводить квалифицированные медицинские работники городских поликлиник при поддержке волонтеров. На отдельных локациях будут работать выездные бригады скорой помощи, которые предлагают пройти электрокардиограмму.

Напомним, семейные врачи больше не имеют права выписывать направление на сложные обследования. Их теперь могут назначать только узкопрофильные специалисты, ведущие пациента.