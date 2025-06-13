Синоптики предупреждают: Украину накроет штормовой ветер
В пятницу, 13 июня, в большинстве областей Украины ожидаются мощные порывы ветра скоростью 15-20 м/с
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр,
передает RegioNews.
Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности (желтому).
Отмечается, что стихия обойдет всего несколько областей на западе страны.
Сильный ветер может повлечь за собой осложнения в работе энергетической, строительной, коммунальной сфер, а также нарушения в движении транспорта.
Украинцам советуют избегать парковки автомобилей под деревьями, рекламными щитами и ненадежными конструкциями.
Напомним, ранее сообщалось, что после жары в Украину придет ощутимое похолодание.
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