Синоптики предупреждают: Украину накроет штормовой ветер

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В пятницу, 13 июня, в большинстве областей Украины ожидаются мощные порывы ветра скоростью 15-20 м/с

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр,

передает RegioNews.

Погодные условия будут соответствовать I уровню опасности (желтому).

Отмечается, что стихия обойдет всего несколько областей на западе страны.

Сильный ветер может повлечь за собой осложнения в работе энергетической, строительной, коммунальной сфер, а также нарушения в движении транспорта.

Украинцам советуют избегать парковки автомобилей под деревьями, рекламными щитами и ненадежными конструкциями.

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Напомним, ранее сообщалось, что после жары в Украину придет ощутимое похолодание.