Иллюстративное фото

Во львовской гимназии подростки записали видео, где они танцуют под песню русского рэпера. На это, в частности, отреагировал один из военных ВСУ

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

В соцсетях появились кадры, сделанные во львовском лицее. Школьники в кадре танцевали под песню русского рэпера Моргенштерна. Уже 29 мая на это отреагировал департамент образования и культуры Львовского горсовета Андрей Закалюк. Он сообщил, что будут разбираться в ситуации, делать выводы. При этом он добавил, что эта ситуация не только об одной школе или конкретном городе.

В лицее скандал не комментировали. При этом полицейские рассказали, что родителей этих подростков вызывали в школу. Инспекторы составили на них протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию своих детей.

"Говорите со своими детьми, формируйте у них правильное представление о нормах поведения в обществе, интересуйтесь их досугом и не нарушайте законодательство", - говорят правоохранители.

Отреагировал на скандал также военный Игорь Шолтыс, который и сам когда-то окончил этот лицей.

"Музыка из Москвы свободно живет в моей родной 93 школе во Львове. В этой школе я сидел за одной партой с Тарасом Сивеньким, а в соседнем классе так же списывал контрольные Андрей Рыбак. На год старше учился Роман Потишка, а Юра Руф закончил 93-ю десяток лет до", "С". "Руф" уже погибли, защищая стены этой школы. Они так и не узнали, что Россия гораздо ближе, чем мы все думаем", – говорит военный.

Напомним, ранее в Черкасской области подростки выпивали алкоголь в парке и демонстративно слушала российскую музыку. Это вызвало негодование среди прохожих. Полицейские провели с подростками и их родителями профилактическую беседу по поводу недопустимости такого поведения.