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11 июня 2025, 06:45

Сухопутные войска уничтожили крылатую ракету и более 350 вражеских дронов

11 июня 2025, 06:45
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшую неделю противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 372 единицы воздушной разведки и нападения РФ

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.

Известно, что за прошедшую неделю армия РФ потеряла:

  • БПЛА "Shahed-131/136" - 265 ед.;
  • крылатую ракету "Х-101" - 1 ед.;
  • БПЛА "Орлан 10/30" - 6 ед.;
  • БПЛА "Zala" - 15 ед.;
  • БПЛА "Ланцет" - 4 ед.;
  • другие БпЛА - 81 ед.

"ПВО Сухопутных войск вносит значительный вклад в защиту воздушного пространства нашего государства! Спасибо воинам за результативную боевую работу!", ― говорится в сообщении.

Напомним, ранее ВС ВСУ показали работу мобильных огневых групп в Одесской области.

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