Сухопутные войска уничтожили крылатую ракету и более 350 вражеских дронов
За прошедшую неделю противовоздушная оборона Сухопутных войск уничтожила 372 единицы воздушной разведки и нападения РФ
Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, передает RegioNews.
Известно, что за прошедшую неделю армия РФ потеряла:
- БПЛА "Shahed-131/136" - 265 ед.;
- крылатую ракету "Х-101" - 1 ед.;
- БПЛА "Орлан 10/30" - 6 ед.;
- БПЛА "Zala" - 15 ед.;
- БПЛА "Ланцет" - 4 ед.;
- другие БпЛА - 81 ед.
"ПВО Сухопутных войск вносит значительный вклад в защиту воздушного пространства нашего государства! Спасибо воинам за результативную боевую работу!", ― говорится в сообщении.
Напомним, ранее ВС ВСУ показали работу мобильных огневых групп в Одесской области.
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