В ГУР назвали имя миллионного уничтоженного российского оккупанта
Вчера, 11 июня, воины подразделения активных действий ГУР МО Украины "Kraken" уничтожили "символического" миллионного оккупанта
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.
Им оказался Сергей Машаненков 1978 года из Камчатского края. Он был военнослужащим Тихоокеанской морской пехоты ВС РФ.
"Слава военной разведке! Слава Украине!", - говорится в сообщении ГУР.
Напомним, Россия потеряла на войне против Украины уже более миллиона оккупантов.
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