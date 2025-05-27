Житель Нидерландов пытался незаконно вывезти из Украины 20 тысяч долларов

фото: Львовская таможня

В пункте пропуска во Львовской области во время осмотра авто BMW, который двигался на выезд из Украины, таможенники обнаружили незадекларированные валютные средства

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

Так, 42-летний пассажир авто – житель Нидерландов по имени Владимир, планировал вывезти через "зеленый коридор" 20 тысяч долларов. Во время устного опроса мужчина сообщил таможенникам о наличии всего 10 тысяч долларов. Остальная сумма была обнаружена в сумке гражданина при осмотре легковушки.

По этому факту был составлен админпротокол. Наличные, не превышающие установленный законом предел – 10 тыс. евро в эквиваленте были пропущены через таможенную границу Украины.

"Избыточную" валюту в размере 8700 долларов временно изъяли, до рассмотрения дела в суде.

Напомним, ранее сообщалось, что из Украины пытались вывезти легендарную кинокамеру – предшественницу GoPro.