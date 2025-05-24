00:50  24 мая
Поймала профессора на использовании ИИ: студентка требует возврата денег за обучение
13:21  23 мая
В Киеве женщина устроила стрельбу у многоэтажки
09:12  24 мая
Пограничники показали удачную охоту на россиян близи Волчанска
UA | RU
UA | RU
24 мая 2025, 17:54

"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда из Киева в Винницу и Днепр

24 мая 2025, 17:54
Читайте також українською мовою
фото: "Укрзализныця"
Читайте також
українською мовою

В пике даты июня количество поездов из Киева в направлении Винницы и Днепра увеличится

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

Дополнительный поезд №267/268 Киев – Винница – Киев будет курсировать по обоим направлениям 1 и 8 июня следующим расписанием:

  • Из Киева отправка в 08:33, прибытие в Винницу в 11:46;
  • Из Винницы отправка в 17:39, прибытие в Киев в 20:42.

Поезд будет курсировать составом купейных вагонов с местами для сидения.

Дополнительный поезд №220/219 Киев – Днепр будет курсировать из Киева и Днепра 6, 8 и 13 июня следующим расписанием:

  • из Киева отправление в 13:25, прибытие в Днепр в 20:32;
  • из Днепра отправление в 08:23 (6 и 8 июня), в 8:36 (13 июня), прибытие в Киев в 16:17 и 15:31 соответственно.

Поезд будет курсировать составом купейных вагонов с сидячими местами, а также доступны вагоны класса СВ со спальными местами.

Билеты уже в продаже в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд, соединивший Прикарпатье, Галицию и Волынь.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев Винница Днепровский горсовет Укрзализныця поезд
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
На Закарпатье поймали переправителя, который направил своего клиента в Тису и покинул
24 мая 2025, 17:09
ДТП на Кировоградщине с грузовиком и микроавтобусами: трое погибших и двое травмированных
24 мая 2025, 16:35
"Цель поражена": полицейские показали, как ночью сбивали дроны над Киевом
24 мая 2025, 15:49
"Мама, я жив": первый звонок освобожденного из плена украинского военного
24 мая 2025, 15:26
Россияне атаковали авиабомбами село на Харьковщине: одна женщина погибла, еще двое пострадали
24 мая 2025, 14:53
Второй этап большого обмена: кого удалось освободить из российского плена 24 мая
24 мая 2025, 14:24
Второй день обмена в формате "1000 на 1000": в Украину вернулись еще 307 защитников
24 мая 2025, 13:56
"Это ответ России на международные мирные усилия": Сибига о ночной атаке на Киев
24 мая 2025, 13:20
Во время атаки на Киев 22-летний парень пытался совершить самоубийство в укрытии
24 мая 2025, 12:53
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
Все публикации »
Максим Жорин
Валерий Чалый
Юрий Бутусов
Все блоги »