фото: "Укрзализныця"

В пике даты июня количество поездов из Киева в направлении Винницы и Днепра увеличится

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передает RegioNews.

Дополнительный поезд №267/268 Киев – Винница – Киев будет курсировать по обоим направлениям 1 и 8 июня следующим расписанием:

Из Киева отправка в 08:33, прибытие в Винницу в 11:46;

Из Винницы отправка в 17:39, прибытие в Киев в 20:42.

Поезд будет курсировать составом купейных вагонов с местами для сидения.

Дополнительный поезд №220/219 Киев – Днепр будет курсировать из Киева и Днепра 6, 8 и 13 июня следующим расписанием:

из Киева отправление в 13:25, прибытие в Днепр в 20:32;

из Днепра отправление в 08:23 (6 и 8 июня), в 8:36 (13 июня), прибытие в Киев в 16:17 и 15:31 соответственно.

Поезд будет курсировать составом купейных вагонов с сидячими местами, а также доступны вагоны класса СВ со спальными местами.

Билеты уже в продаже в приложении "Укрзализныци", на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним, ранее "Укрзализныця" запустила новый поезд, соединивший Прикарпатье, Галицию и Волынь.