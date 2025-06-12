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В Украине в некоторых регионах можно найти квартиру до 30 тысяч долларов. Однако это регионы. которые будут ближе к линии фронта

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В июне однокомнатные квартиры на вторичном рынке до 30 тысяч долларов можно найти в некоторых городах Украины. Речь идет о регионах, которые ближе к линии фронта. В частности:

Запорожье – 17 тысяч долларов;

Николаев – 20 тысяч долларов;

Харьков – 22 тысячи долларов;

Суммы – 23 тысячи долларов;

Кропивницкий – 27 тысяч долларов.

При этом самые дорогие однокомнатные квартиры на вторичном рынке предлагают в Киеве и западных регионах:

Киев – 65 тысяч долларов;

Львов – 64,9 тысячи долларов;

Ужгород – 64,1 тысячи долларов.

Напомним, в мае в Украине фиксировались подорожание на первичном рынке недвижимости. Больше всего выросли цены в Черниговской и Житомирской областях (на 8%), а также в Киевской области (на 6%). Уменьшилась стоимость только в Кировоградской области (около 5%).