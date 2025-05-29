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Украине установили рекорд в Польше по покупке недвижимости. При этом чаще всего наши граждане покупают там квартиры без кредитов

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

В 2024 году украинцы купили в Польше более 380 тысяч квадратных метров недвижимости. Речь идет о сумме более 1,5 миллиарда евро. Большинство сделок совершалось на собственные средства, без ипотеки. Активнее всего граждане Украины покупали жилье в Варшаве, Кракове и Вроцлаве.

Таким образом, за прошлый год украинцы вышли на первое место по объему приобретенной жилой площади, установив новый исторический рекорд. На втором месте – белорусы, а впоследствии – россияне, британцы, вьетнамцы и т.д.

Эксперты отметили, что часто украинцы покупают сразу несколько квартир. Одно жилье используется для проживания, а другое для дальнейшей сдачи в аренду.

По мнению польских аналитиков, интерес украинцев к польской недвижимости будет сохраняться. Польша ведь сейчас остается стабильной страной с развитым рынком и высоким спросом на арендное жилье.

При этом в Киеве ситуация на рынке недвижимости изменилась. Эксперты рассказывали, что с 2022 года киевляне предпочитают больше вариантов недвижимости, которые уже готовы или почти готовы.