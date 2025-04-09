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Специалисты посчитали, сколько нужно откладывать денег, чтобы иметь собственную квартиру в столицу. Молодым специалистам придется экономить годами

Об этом сообщает Новости.LIVE, передает RegioNews.

По данным портала ЛУН, по состоянию на апрель 2025 однокомнатная квартира на вторичном рынке столицы в среднем стоит 63 тысячи долларов. Это более 2,5 миллионов гривен.

Если молодой специалист будет ежемесячно откладывать половину зарплаты, ему придется делать это годами для покупки киевской квартиры. Для некоторых профессий это может растянуться почти на всю жизнь.

Какая средняя зарплата и сколько откладывать на однокомнатную квартиру в Киеве:

Маркетолог – 11 лет и 8 месяцев, откладывать ежемесячно 18 750 грн;

Логист или водитель – 12 лет и 6 месяцев, откладывать ежемесячно 18 750 грн;

Бухгалтер, SMM-менеджер, мастер маникюра, повар – 14 лет и 6 месяцев, откладывать ежемесячно 15 000 грн;

Грузчик, продавец-консультант, медсестра – 19 лет и 6 месяцев, откладывать около 11 000 грн ежемесячно;

Кассир – 21 год и 2 месяца, откладывать 10 500 грн ежемесячно.

Напомним, с 2025 года в Украине вступают в силу новые правила налогообложения недвижимости. Теперь владельцы жилья теперь будут платить налог в зависимости от площади недвижимости и ее местонахождение. Основной новацией является повышение базовой ставки до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр, превышающий норму.