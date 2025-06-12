Де в Україні найдешевші квартири: названі регіони
В Україні в деяких регіонах можна знайти квартири до 30 тисяч доларів. Проте це регіони. які будуть ближче до лінії фронту
Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.
У червні однокімнатні квартири на вторинному ринку до 30 тисяч доларів можна знайти в деяких містах України. Йдеться про регіони, які ближче до лінії фронту. Зокрема:
- Запоріжжя – 17 тисяч доларів;
- Миколаїв – 20 тисяч доларів;
- Харків – 22 тисячі доларів;
- Суми – 23 тисячі доларів;
- Кропивницький – 27 тисяч доларів.
При цьому найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонують в Києві та західних регіонах:
- Київ - 65 тисяч доларів;
- Львів - 64,9 тисячі доларів;
- Ужгород - 64,1 тисячі доларів.
Нагадаємо, в травні в Україні фіксували подорожчання на первинному ринку нерухомості. Найбільше зросли ціни в Чернігівській та Житомирській областях (на 8%), а також у Київській області (на 6%). Зменшилась вартість лише в Кіровоградській області (близько на 5%).
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