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В Україні в деяких регіонах можна знайти квартири до 30 тисяч доларів. Проте це регіони. які будуть ближче до лінії фронту

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

У червні однокімнатні квартири на вторинному ринку до 30 тисяч доларів можна знайти в деяких містах України. Йдеться про регіони, які ближче до лінії фронту. Зокрема:

Запоріжжя – 17 тисяч доларів;

Миколаїв – 20 тисяч доларів;

Харків – 22 тисячі доларів;

Суми – 23 тисячі доларів;

Кропивницький – 27 тисяч доларів.

При цьому найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонують в Києві та західних регіонах:

Київ - 65 тисяч доларів;

Львів - 64,9 тисячі доларів;

Ужгород - 64,1 тисячі доларів.

Нагадаємо, в травні в Україні фіксували подорожчання на первинному ринку нерухомості. Найбільше зросли ціни в Чернігівській та Житомирській областях (на 8%), а також у Київській області (на 6%). Зменшилась вартість лише в Кіровоградській області (близько на 5%).