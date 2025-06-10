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10 июня 2025, 10:56

В полиции показали последствия ночной атаки вражеских дронов на Одессу

10 июня 2025, 10:56
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фото: Национальная полиция
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В результате ночной атаки БпЛА врага в Одессу погибли 2 человека, еще 9 пострадали

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Повреждены многие жилые дома, роддом, здание железнодорожного вокзала, административные здания, спорткомплекс, зоопарк и другая гражданская инфраструктура, а также транспортные средства.

Информация о точном количестве потерпевших и поврежденном имуществе уточняется.

Полицейские документируют последствия военного преступления РФ, собирают доказательства, опрашивают граждан, обеспечивают правопорядок.

Напомним, в ночь на 10 июня россияне снова атаковали Одессу.

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