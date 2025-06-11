В Украину вернули тела 1212 погибших защитников
По результатам очередных репатриационных мероприятий в Украину удалось вернуть тела 1212 погибших военнослужащих, защищая страну
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews .
Отмечается, что среди павших защитники, которые защищали:
- Курщину,
- Харьковщину,
- Луганщину,
- Донбасс,
- Запорожская область,
- Херсонщину,
В Коордштабе добавили, что личный состав Вооруженных Сил Украины обеспечивает транспортировку тел в определенные государственные учреждения. Позже погибших передают представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы Минздрава.
В кратчайшие сроки будут проведены все необходимые экспертизы для установления личностей павших Героев.
Напомним, недавно по результатам очередных репатриационных мер в Украину удалось вернуть тела 909 павших защитников.
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