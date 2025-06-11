В Украину вернули тела 1212 погибших защитников

фото: Координационный штаб

По результатам очередных репатриационных мероприятий в Украину удалось вернуть тела 1212 погибших военнослужащих, защищая страну

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает RegioNews .

Отмечается, что среди павших защитники, которые защищали:

Курщину,

Харьковщину,

Луганщину,

Донбасс,

Запорожская область,

Херсонщину,

В Коордштабе добавили, что личный состав Вооруженных Сил Украины обеспечивает транспортировку тел в определенные государственные учреждения. Позже погибших передают представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы Минздрава.

В кратчайшие сроки будут проведены все необходимые экспертизы для установления личностей павших Героев.

Напомним, недавно по результатам очередных репатриационных мер в Украину удалось вернуть тела 909 павших защитников.

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