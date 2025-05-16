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16 мая 2025, 13:57

В Украину вернули тела 909 павших защитников

16 мая 2025, 13:57
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фото: Координационный штаб
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В пятницу, 16 мая, по результатам очередных репатриационных мероприятий в Украину удалось вернуть тела 909 павших защитников

Об этом сообщает Координационный штаб по обращению с военнопленными, передает RegioNews.

В частности, речь идет об защитниках, погибших на Кураховском, Покровском, Бахмутском, Угледарском, Луганском, Запорожском, Сумском и Харьковском направлениях, а также моргах на территории РФ.

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", — говорится в сообщении.

Операцию провели благодаря совместной работе Координационного штаба, Объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по лицам пропавших без вести, ГСЧС Украины и других структур Сектора безопасности и обороны Украины.

В Коордштабе также поблагодарили Международный Комитет Красного Креста за содействие в проведении репатриации.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Украина провела 75 репатриаций и вернула домой 7017 тел павших защитников.

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