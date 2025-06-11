Об этом заявил Алексей Мединский в интервью изданию Wall Street Journal, передает RegioNews.

Россия готова вести затяжную войну в Украине, заявил Алексей Мединский. По его словам, отсутствие компромиссов со стороны Киева приведет к значительным территориальным потерям. Он сравнил нынешний конфликт со спором между братьями — старшим и младшим, спорящим, кто из них важнее и умнее. Такой конфликт, по его словам, только обостряет разногласия между сторонами.

Мединский также отметил, что вести продолжительную войну с Россией невозможно. Он привел исторический пример 21-летней войны между Россией и Швецией в XVIII веке, чтобы доказать, что Россия побеждает в продолжительных боевых действиях. В то же время, его слова вызвали противоречивую реакцию, ведь нынешние боевые действия сопровождаются масштабными обстрелами мирных населенных пунктов и гибелью гражданских, в том числе детей.

В украинских городах постоянно фиксируют удары по жилым кварталам и инфраструктуре. Использование Россией дронов со шрапнелью вызывает возмущение среди местных жителей и выполняет роль доказательства агрессивных намерений государства-агрессора. Эти события подчеркивают противоречие между заявлениями о стремлении к миру и реальными действиями на фронте.

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