Сили оборони отримали нові бронеавтомобілі класу MRAP

фото: Міністерство оборони України

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ нові тактичні бронеавтомобілі "Варта-2" та "UAT.GYURZA-02" українського виробництва

Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.

У відомстві підкреслили, що нові бронеавтомобілі відповідають жорстким критеріям ефективності, надійності та мають високий ступінь захисту екіпажу й десанту.

"Варта-2" — це сучасний спеціалізований бронеавтомобіль класу MRAP, створений із урахуванням бойового досвіду та потреб українських військових", — заявили в Міноборони.

Ця машина виробляється у трьох версіях із броньованою туреллю для кулемета та має серйозний рівень захисту. Крім того, "Варта-2" має автоматичну коробку передач, сучасну гальмівну систему, системи навігації, пожежогасіння, маскування, а також фільтрації повітря — для захисту від хімічної та біологічної загрози.

Зазначається, що спеціальний бронеавтомобіль "UAT.GYURZA-02" — це модернізована версія вже відомої "GYURZA-01", яку використовують Сили оборони. У новій моделі покращені рівень бронезахисту, динамічні та позашляхові характеристики.

Нагадаємо, у травні ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер".

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