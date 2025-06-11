Сили оборони отримали нові бронеавтомобілі класу MRAP
Міністерство оборони кодифікувало та допустило до використання у підрозділах ЗСУ нові тактичні бронеавтомобілі "Варта-2" та "UAT.GYURZA-02" українського виробництва
Про це передає RegioNews із посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві підкреслили, що нові бронеавтомобілі відповідають жорстким критеріям ефективності, надійності та мають високий ступінь захисту екіпажу й десанту.
"Варта-2" — це сучасний спеціалізований бронеавтомобіль класу MRAP, створений із урахуванням бойового досвіду та потреб українських військових", — заявили в Міноборони.
Ця машина виробляється у трьох версіях із броньованою туреллю для кулемета та має серйозний рівень захисту. Крім того, "Варта-2" має автоматичну коробку передач, сучасну гальмівну систему, системи навігації, пожежогасіння, маскування, а також фільтрації повітря — для захисту від хімічної та біологічної загрози.
Зазначається, що спеціальний бронеавтомобіль "UAT.GYURZA-02" — це модернізована версія вже відомої "GYURZA-01", яку використовують Сили оборони. У новій моделі покращені рівень бронезахисту, динамічні та позашляхові характеристики.
Нагадаємо, у травні ЗСУ отримали на озброєння роботизований комплекс "Спайдер".
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