Будут ли изменения в бронировании от мобилизации

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В Правительстве считают, что критерии бронирования от мобилизации пока удовлетворяют и военных, и предпринимателей

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

По его словам, Кабмин в ближайшее время не планирует существенных изменений в критериях и подходах к бронированию.

"Что касается бронирования в целом по нашим отраслям, то у нас это не отличается абсолютно ничем от других. У нас это от 50 до 75%, несмотря на то, что у нас есть такие огромные предприятия, как "Укрзализныця" и так далее", - сообщил глава Кабмина.

Шмигаль отметил, что критерии очень четко выписаны, цифровизированы и чрезвычайно прозрачны, четки и понятны.

Также он добавил, что правительство совместно с военными четко отслеживается, как происходит бронирование, кто бронируется, в каких отраслях.

Для предприятий критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса есть подходящий подход совместно с Министерством обороны, с Генеральным штабом.

"Для предприятий, которые находятся в экономике, платят налоги, держат уровень средней заработной платы выше среднего в отрасли, — соответственно, каждый человек, получающий прозрачную, белую, официальную заработную плату, имеет право быть забронированным в таких предприятиях, которые отнесены к критическим во время военного положения", - добавил премьер.

Отметим, по состоянию на начало 2025 года бронирование от мобилизации получили почти 1 миллион украинцев, то есть примерно столько же, сколько украинцев проходят службу в рядах Сил обороны.

Забронировать могут работников критических предприятий, которые получают зарплату от 20 тысяч гривен в месяц. Впрочем, при условии потери предприятием статуса критического это может иметь последствия для всех работников. При этом важно не игнорировать сообщения от "Резерв+", поскольку они могут содержать важную информацию об отмене.

Если вы считаете, что отмена бронирования произошла ошибочно или из-за злоупотреблений, обратитесь за юридической консультацией, советуют эксперты. Возможно также обжалование отмены бронирования от мобилизации в суде.

Напомним, в Черкасской задержали мужчину, который "торговал" бронированием от мобилизации. Стоила такая услуга в 10 тысяч долларов США.