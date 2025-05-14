Социологи заявили о росте рейтинга Зеленского

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные опроса КМИС.

По состоянию на первую половину мая 2025 74% украинцев доверяли Зеленскому, не доверяли - 22%. Баланс доверия-недоверия составляет +52%.

"По сравнению с нашим последним опросом в марте 2025 года доверие Президенту возросло: да, доля доверяющих выросла с 69% до 74%, а доля тех, кто не доверяет – снизилась с 28% до 22%. Соответственно, баланс доверия-недоверия улучшился с +41% до +52%", – говорится в сообщении.

Социологи отмечают, что во всех регионах Украины большинство населения доверяют Президенту и показатели доверия достаточно близки.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение с США о полезных ископаемых.