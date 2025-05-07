Сколько детей остаются в зоне активных боевых действий в Донецкой области

фото: иллюстративное

В Донецкой области в зоне активных боевых действий остаются 175 детей

Об этом на онлайн-брифинге сообщил начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по гражданской защите, мобилизационной и оборонной работе Донецкой ОВ Дмитрий Петлин, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Количество общин, отнесенных к зоне активных боевых действий, не изменилось – их остается 17 на территории Донбасса.

По состоянию на 7 мая в зоне активных боевых действий остались общины: Покровская, Часовоярская, Торецкая, Бахмутская, Соледарская, Звановская, Северская, Ильиновская, Константиновская, Лиманская, Гродовская, Кураховская, Марьинская, Мирноградская, Очеретинская, Новочеренская.

Напомним, армия РФ продолжает убивать мирных жителей Донбасса.