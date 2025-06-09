"Мамуля, я приехал, я дома": первый звонок украинского защитника после плена

фото: Facebook/Владимир Зеленский

Об этом передает RegioNews со ссылкой на сообщение омбудсмена.

"Первый звонок на родной земле, полон радости и счастья. Пусть каждая мама дождется долгожданного известия. Работаем ради этого ежедневно", – говорится в сообщении.

Напомним, Украина начала очередной этап возвращения своих граждан из российского плена . Процесс обмена стартовал сегодня, 9 июня, и продлится несколько дней. На первом этапе домой вернулись раненые и тяжелораненые, а также военнопленные в возрасте до 25 лет.