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09 июня 2025, 19:05

В Днепропетровской области с 10 июня ожидается резкое похолодание: что известно

09 июня 2025, 19:05
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С 10 июня жители Днепропетровщины почувствуют приятную прохладу

Об этом сообщают синоптики, передает RegioNews.

В службе метеонаблюдения сообщают о переменной облачности без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В Днепре температура воздуха ночью будет 17-19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов тепла. По области ночью температура будет колебаться от 16 до 21 градуса. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

Ожидаемые погодные условия могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Врачи советуют пить больше воды и избегать нахождения на открытом солнце в пиковые часы.

Напомним, что в последние дни температура в регионе держалась на высоком уровне, поэтому грядущая прохлада может стать облегчением для жителей области. Синоптики прогнозируют, что такая тенденция сохранится в течение нескольких дней.

Ранее синоптики предупреждали украинцев о грозах и жаре, которые ожидались 9 июня.

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