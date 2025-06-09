Об этом сообщают синоптики, передает RegioNews.

В службе метеонаблюдения сообщают о переменной облачности без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

В Днепре температура воздуха ночью будет 17-19 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до 25-27 градусов тепла. По области ночью температура будет колебаться от 16 до 21 градуса. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов.

Ожидаемые погодные условия могут повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Врачи советуют пить больше воды и избегать нахождения на открытом солнце в пиковые часы.

Напомним, что в последние дни температура в регионе держалась на высоком уровне, поэтому грядущая прохлада может стать облегчением для жителей области. Синоптики прогнозируют, что такая тенденция сохранится в течение нескольких дней.

Ранее синоптики предупреждали украинцев о грозах и жаре, которые ожидались 9 июня.