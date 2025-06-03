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Цены на ранние овощи и фрукты резко изменились. В частности, черешня устанавливает рекорды по стоимости

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

На украинском рынке фиксируют снижение цен на ранние овощи. При этом фрукты и ягоды остаются с высокими ценниками.

Эксперты объяснили, что производители огурцов были вынуждены снизить стоимость из-за увеличения предложения. Поэтому сейчас цена за килограмм опустилась до 55 гривен.

Капуста нового урожая уже стоит в среднем 20–27 гривен за килограмм вместо 34–38 гривен. Свекла подешевела с 55-60 гривен до 50-55 гривен за килограмм.

Килограмм баклажана упал в цене со 100-180 до 100-110 гривен. Сладкий перец упал в стоимости со 115–120 до 100–110 гривен за килограмм.

В то же время ягоды продолжают дорожать. В частности, клубника в среднем стоит до 180 гривен за килограмм (ранее — до 170 гривен). Черешня нового урожая сейчас в среднем стоит 100-200 гривен за килограмм. Это делает черешню одним из самых дорогих сезонных фруктов этим летом.

Напомним, что в мае выросла средняя стоимость яблок. Если в апреле килограмм стоил около 46,97 грн, то в мае уже 52,99 грн. Таким образом, только за месяц яблоки стали дороже более чем на 12%.