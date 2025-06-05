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Стоимость молодого картофеля в Украине в этом году выросла. Среди причин, в частности, и дорогостоящее выращивание

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

По словам главы украинского представительства нидерландской селекционной компании HZPC Royal Group Игоря Чечетко, цены на молодой картофель уже начали снижаться. Особенно, если сравнивать с прошлой неделей, когда стоимость могла доходить до 100 гривен за килограмм. Однако сейчас овощ все еще остается не массовым продуктом.

"Некоторое время назад она превышала 100 гривен за килограмм. Согласен, на первый взгляд, такая цена кажется слишком высокой. Но это и продукт не массовый, спрос на него относительно невелик. Его покупают в незначительных количествах, чтобы полакомиться", - объяснил эксперт.

Он добавил, что одна из причин высокой цены – значительные затраты на производство. Выращивание молодого картофеля требует тщательной подготовки семенного материала, его прогревания, предварительного проращивания, а также аккуратной посадки, часто осуществляемой вручную или полуручным способом, преимущественно в пленочных теплицах.

Кроме того, есть низкая урожайность. Если молодой картофель выращивали в открытом грунте до полного созревания и при благоприятных погодных условиях, этот показатель мог бы достигать 40-50 тонн с гектара или даже больше. Однако показатель сейчас на уровне 15-17 тонн с гектара.

"Это в половину меньше, чем если бы картофель полностью созрел в открытом грунте без орошения. А при условии двух-трех дождей за сезон он дал бы 40-50 т/га, а то и больше", - добавил эксперт.

Напомним, на конец мая килограмм картофеля в Украине в среднем продавался за 84,30 гривны. При этом в апреле молодой картофель стоил примерно 42,60 гривны за килограмм. То есть, всего за месяц популярный овощ вырос в цене вдвое.