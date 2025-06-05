фото: скриншот с видео

В сети распространяется видео с инцидентом на одном из сборных пунктов в Киеве. В связи с этим представители ТЦК предоставили разъяснения, чтобы предотвратить искажение фактов и распространение дезинформации

Официальный комментарий обнародовал Киевский городской ТЦК и СП, передает RegioNews.

Как сообщается, во время подготовки мобилизованных граждан к отправке в учебные центры произошли беспорядки.

Для недопущения эскалации конфликта и возможного нарушения порядка на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Ситуацию удалось оперативно стабилизировать, а мобилизованных граждан направить в учебные центры согласно установленному распределению.

"Призываем граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, обезображенных и манипулятивных сообщений", — отметили в ТЦК.

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео якобы бунта мобилизованных против сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве.