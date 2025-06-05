Бунт мобилизованных в Киеве: что говорят в ТЦК
В сети распространяется видео с инцидентом на одном из сборных пунктов в Киеве. В связи с этим представители ТЦК предоставили разъяснения, чтобы предотвратить искажение фактов и распространение дезинформации
Официальный комментарий обнародовал Киевский городской ТЦК и СП, передает RegioNews.
Как сообщается, во время подготовки мобилизованных граждан к отправке в учебные центры произошли беспорядки.
Для недопущения эскалации конфликта и возможного нарушения порядка на место прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Ситуацию удалось оперативно стабилизировать, а мобилизованных граждан направить в учебные центры согласно установленному распределению.
"Призываем граждан быть беспристрастными, проверять информацию на достоверность и воздерживаться от распространения непроверенных, обезображенных и манипулятивных сообщений", — отметили в ТЦК.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео якобы бунта мобилизованных против сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки в Киеве.