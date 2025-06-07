В Бельгии убили семью украинского военного: погибшие – женщина и дочь

фото: VRT NWS

В городе Хаасроде (Бельгия) убили жену и дочь украинского военного. Дом, где произошла трагедия, подожгли

Об этом сообщает VRT, передает RegioNews.

Отмечается, что трагедия произошла в пятницу, 6 июня.

Пожарные прибыли на место около 9:30 утра. В доме они обнаружили мертвую 46-летнюю женщину и ее еще шестилетнюю дочь. Несмотря на усилия медиков, ребенок скончался от полученных травм.

Следствие установило, что погибшим нанесли ножевые ранения. Эксперт по пожарному делу пришел к выводу, что здание подожгли намеренно.

Прокуратура Бельгии приступила к расследованию по факту двойного убийства.

Семья жила в Бельгии последние три года. Во время трагедии 16-летний сын находился в школе. Отец — украинский военный, защищает Украину на передовой.

Это уже не первый подобный случай за границей. В прошлом году в Германии были убиты два украинских военных, которые проходили реабилитацию после ранений. В совершении преступления подозревается 57-летний россиянин, которому избрана мера пресечения.

Напомним, в Харькове будут судить застрелившего военного мужчину.