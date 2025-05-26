Эксперт рассказал, как обращаться с вернувшимся из плена воином или гражданским

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Омбудсмен Дмитрий Лубинец дал советы, как поддержать людей, переживших плен. По его словам, близким и друзьям важно проявлять уважение, эмпатию и соблюдать психологические границы

Об этом он рассказал в своем телеграмме.

Уважение как фундамент

Нужно обращаться с человеком достойно, а не как с "жертвой". Лучше избегать слова "пленник", вместо этого использовать словосочетание "воин, переживший плен".

Эмпатия и благодарность

Люди, пережившие пленение, нуждаются в уважении, благодарности, но без пафоса. Им будет приятно слышать такие слова, как "Мне важно, что ты вернулся". Никогда не говорите "Забудь", потому что это обесценивает опыт.

Соблюдение психологических и телесных границ

Не прикасайтесь к человеку, не обнимайте и не берите его личные вещи без разрешения. Соблюдайте временные рамки, не перегружайте человека разговорами, не навязывайте ему свои дела.

Коммуникация без травматизации

Старайтесь избегать вопросов: "А что там было?", "Тебя пытали?". Если человек сам делится – слушайте без оценок, не перебивайте, не делайте оценочные суждения.

Если рассказ слишком эмоционален – постарайтесь мягко успокоить собеседника. К примеру: "Я с тобой, мы сейчас в безопасности, ты уже не там".

Право выбора

Всегда оставляйте за человеком право отказаться, сменить тему, сделать паузу. Используйте такие фразы, как "Чем я могу быть полезным?", "Как тебе удобнее говорить об этом – сейчас или потом?".

Честность и реалистичность

Не обещайте то, что не можете выполнить. Скажите человеку следующее: "Мы будем искать поддержку вместе", "Это непросто, но есть способы, которые могут облегчить твое состояние".

Фокус на настоящем и ресурсах

Разговаривайте о настоящем: как чувствует себя, что чувствует, что хочет сделать в настоящее время или в ближайшее время.

Работа с физической болью и избеганием

Предложите медицинскую помощь, аргументируя это такими словами, как "После лечения ты сможешь лучше спать", "Будет больше энергии".

Также следует помнить:

не требуйте возврата к норме;

дайте время, принятие и поддержку;

не сравнивайте: "другие уже адаптировались";

каждый имеет свой ритм обновления;

не лукавьте, что все "как раньше".

Напомним, на днях 303 защитника Украины вернулись из плена. Таким образом, завершился третий этап масштабного обмена военнопленных в формате "1000 на 1000".