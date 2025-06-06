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В Україні продовжують зростати ціни на нові будинки. Подешевшало таке житло лише в одному регіоні

Про це повідомляє 3m2, передає RegioNews.

В Україні в травні фіксують зростання цін на первинному ринку нерухомості. Найбільше подорожчання в Чернігівській та Житомирській областях (на 8%), а також у Київській області (на 6%). Зменшилась вартість лише в Кіровоградській області (близько на 5%).

Ціни на новобудови в Україні змінились таким чином:

Найдешевші новобудови у прифронтових регіонах. Це Запорізька, Сумська та Миколаївська область. При цьому зниження попиту фіксують у Сумській та Дніпропетровській областях. Зростання попиту фіксують у Тернопільській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Київській області активізувався ринок житлових пропозицій. Водночас у столиці відтік покупців через брак готового або майже готового житла. При цьому попри зростання попиту з боку переселенців та дефіцит нового житла, ціни будуть зростати. Подорожчання на нерухомість очікується в межах 5-10%.