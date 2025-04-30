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30 апреля 2025, 01:50

Киевляне выбирают квартиры по-новому: какое жилье для людей стало преимуществом

30 апреля 2025, 01:50
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В Киеве сменился спрос на жилье с 2022 года. Теперь популярность пользуются теми квартирами, которые уже в состоянии достройки

Об этом сообщает AgroReview, передает RegioNews.

По данным девелоперской компании Alliance Novobud, с 2022 года в Киеве покупатели предпочитают больше те варианты недвижимости, которые уже готовы или почти готовы. Также популярность пользуются квартиры, которые входят в программы государственной ипотеки, или имеют возможность рассрочки.

Также активизировался рынок жилищных предложений в пригороде столицы. При этом из самого Киева наблюдают отток покупателей. Это объясняют нехваткой готового или почти готового жилья в популярном ныне комфорт-классе в столице. При этом из-за инфляции, роста спроса со стороны переселенцев и дефицита нового жилья цены будут расти. Подорожание на недвижимость ожидается в пределах 5-10%.

Напомним, что аренда однокомнатных квартир в Киеве также дорожает. Дешевле снимать такое жилье можно в Деснянском районе — примерно за 9 тысяч гривен в месяц. Более доступное жилье, чем в центральных районах, можно найти в пригороде: в Броварах, Ирпене, Вишневом можно арендовать однокомнатную квартиру за 11 500 и 12 000 гривен соответственно.

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