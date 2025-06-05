Россияне маскируются под украинских спецназовцев для вербовки граждан
Служба безопасности Украины предупреждает об активизации новой тактики российских спецслужб, которые все чаще пытаются вербовать украинцев, выдавая себя сотрудниками СБУ
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Отмечается, что речь идет о так называемых спецоперациях "под чужим флагом" — приеме, который россияне начали активно применять только недавно. СБУ уже предотвратила несколько таких случаев и призывает граждан быть крайне внимательными.
Одной из распространенных схем является рассылка фейковых повесток в СБУ в мессенджерах. Людей пугают выдуманным уголовным производством, вроде бы из-за покупки запрещенных товаров, после чего с ними выходят на связь "псевдоследователи" и предлагают "решить вопрос".
Вместо "помощи" требуют выполнить подозрительные задания:
- следить за передвижениями людей;
- переносить неизвестные предметы;
- переводить средства на "донаты для ВСУ";
- покупать химикаты для взрывчатки;
- поджигать автомобили или админздания;
- совершать диверсии.
В Службе безопасности отмечают, что настоящие сотрудники СБУ никогда не потребуют установления посторонних приложений, переводов средств или участия в противозаконных действиях.
Если вам поступают подозрительные сообщения или звонки — обращайтесь в официальный чат-бот СБУ или на горячую линию 0 800 501 482.
Напомним, СБУ разоблачила и задержала еще одного агента российских спецслужб, корректировавшего воздушные атаки РФ по объектам в Полтавской и Днепропетровской областях. Им оказался 16-летний студент, которого оккупанты втянули в шпионскую деятельность, обещая денежное вознаграждение.