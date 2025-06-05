Россияне маскируются под украинских спецназовцев для вербовки граждан

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Служба безопасности Украины предупреждает об активизации новой тактики российских спецслужб, которые все чаще пытаются вербовать украинцев, выдавая себя сотрудниками СБУ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что речь идет о так называемых спецоперациях "под чужим флагом" — приеме, который россияне начали активно применять только недавно. СБУ уже предотвратила несколько таких случаев и призывает граждан быть крайне внимательными.

Одной из распространенных схем является рассылка фейковых повесток в СБУ в мессенджерах. Людей пугают выдуманным уголовным производством, вроде бы из-за покупки запрещенных товаров, после чего с ними выходят на связь "псевдоследователи" и предлагают "решить вопрос".

Вместо "помощи" требуют выполнить подозрительные задания:

следить за передвижениями людей;

переносить неизвестные предметы;

переводить средства на "донаты для ВСУ";

покупать химикаты для взрывчатки;

поджигать автомобили или админздания;

совершать диверсии.

В Службе безопасности отмечают, что настоящие сотрудники СБУ никогда не потребуют установления посторонних приложений, переводов средств или участия в противозаконных действиях.

Если вам поступают подозрительные сообщения или звонки — обращайтесь в официальный чат-бот СБУ или на горячую линию 0 800 501 482.

Напомним, СБУ разоблачила и задержала еще одного агента российских спецслужб, корректировавшего воздушные атаки РФ по объектам в Полтавской и Днепропетровской областях. Им оказался 16-летний студент, которого оккупанты втянули в шпионскую деятельность, обещая денежное вознаграждение.