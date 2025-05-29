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29 мая 2025, 10:45

Готовился прорыв ДРГ к северу Харьковщины: СБУ задержала российского информатора

29 мая 2025, 10:45
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фото: СБУ
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Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ в Харьковской области

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленник разведывал маршруты для российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), пытающихся совершить прорыв вглубь территории региона. В частности, задачей агента было найти и предложить дороги в "обход" оборонных позиций ВСУ и Госпогранслужбы.

Еще одной его задачей было наведение управляемых авиабомб россиян на позиции Сил обороны и объекты критической инфраструктуры в приграничных районах области.

По материалам дела, вражеским агентом оказался 45-летний работник одного из комбинатов в Богодуховском районе.

Под видом рабочих поездок он объезжал прифронтовые территории у северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона. Собранные координаты он обозначал на гугл-картах, а затем соответствующие скриншоты посылал своему куратору из ФСБ.

Сотрудники СБУ разоблачили информатора еще на начальном этапе его разведактивности и задержали по месту жительства.

Предателю сообщили о подозрении. Сейчас он находится под стражей без права внесения залога.

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Донецкой области задержали агентов ФСБ, которые наводили ракетно-бомбовые удары по Константиновке.

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