фото: скриншот с видео

Кинокомпания A24 опубликовала первый трейлер спортивной драмы "Крушащая машина" (The Smashing Machine), в которой одну из главных ролей сыграл Александр Усик

Об этом сообщило Variety, передает RegioNews.

Фильм режиссера Бенни Сафди рассказывает историю взлета и падения американской звезды UFC Марка Керра – его на экране воплощает Дуэйн Джонсон.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик исполняет в фильме роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.

Также в фильме сыграют Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зоя Косович.

Основные съемки фильма продолжались в период с 21 мая по 22 июля 2024 года в США и Японии.

Премьера фильма запланирована на 3 октября 2025 года.

Для Александра Усика это уже третья роль в кино. В 2017 году он сыграл в спортивной драме "Правило боя" режиссера Алексея Шапареева, а в 2019 – в фильме "Папаченко".

Напомним, недавно авторитетный кубинский наставник Педро Диас назвал Александра Усика лучшим боксером всех времен.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа снова сойдутся в ринге 19 июля.