Усик в кино: вышел трейлер фильма "Крушащая машина"
Кинокомпания A24 опубликовала первый трейлер спортивной драмы "Крушащая машина" (The Smashing Machine), в которой одну из главных ролей сыграл Александр Усик
Об этом сообщило Variety, передает RegioNews.
Фильм режиссера Бенни Сафди рассказывает историю взлета и падения американской звезды UFC Марка Керра – его на экране воплощает Дуэйн Джонсон.
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик исполняет в фильме роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.
Также в фильме сыграют Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зоя Косович.
Основные съемки фильма продолжались в период с 21 мая по 22 июля 2024 года в США и Японии.
Премьера фильма запланирована на 3 октября 2025 года.
Для Александра Усика это уже третья роль в кино. В 2017 году он сыграл в спортивной драме "Правило боя" режиссера Алексея Шапареева, а в 2019 – в фильме "Папаченко".
Напомним, недавно авторитетный кубинский наставник Педро Диас назвал Александра Усика лучшим боксером всех времен.
Ранее сообщалось, что украинский чемпион Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа снова сойдутся в ринге 19 июля.