13:00  30 апреля
Отпраздновали годовщину: в Киеве фотограф задушил модель
15:17  30 апреля
Синоптики предупреждают о резком похолодании почти по всей Украине
16:21  30 апреля
В Днепропетровской области медики торговали справками для уклонистов
UA | RU
UA | RU
30 апреля 2025, 20:40

Усик в кино: вышел трейлер фильма "Крушащая машина"

30 апреля 2025, 20:40
Читайте також українською мовою
фото: скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

Кинокомпания A24 опубликовала первый трейлер спортивной драмы "Крушащая машина" (The Smashing Machine), в которой одну из главных ролей сыграл Александр Усик

Об этом сообщило Variety, передает RegioNews.

Фильм режиссера Бенни Сафди рассказывает историю взлета и падения американской звезды UFC Марка Керра – его на экране воплощает Дуэйн Джонсон.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик исполняет в фильме роль украинского бойца ММА Игоря Волчанчина.

Также в фильме сыграют Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и Зоя Косович.

Основные съемки фильма продолжались в период с 21 мая по 22 июля 2024 года в США и Японии.

Премьера фильма запланирована на 3 октября 2025 года.

Для Александра Усика это уже третья роль в кино. В 2017 году он сыграл в спортивной драме "Правило боя" режиссера Алексея Шапареева, а в 2019 – в фильме "Папаченко".

Напомним, недавно авторитетный кубинский наставник Педро Диас назвал Александра Усика лучшим боксером всех времен.

Ранее сообщалось, что украинский чемпион Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа снова сойдутся в ринге 19 июля.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Усик Александр фильм боксер Крушащая машина
Бой Усик – Дюбуа: известно, когда состоится реванш года
25 апреля 2025, 20:20
Усику назвали нового вероятного соперника из Великобритании
12 апреля 2025, 19:13
Боксер Александр Усик стал доктором философии
19 марта 2025, 20:45
Все новости »
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
Участница МастерШеф посвятила стебную песню новому "Холостяку" Тарасу Цымбалюку
30 апреля 2025, 21:20
В Донецкой области ВСУ уничтожили дронами бронетехнику россиян
30 апреля 2025, 20:59
Певица Анна Тринчер рассказала о свидании с 40-летним: что пошло не так
30 апреля 2025, 20:55
В Киеве чиновники "заработали" миллионы на авто "скорой помощи"
30 апреля 2025, 20:35
В Винницкой области вспыхнул жилой дом: погиб мужчина, его жена получила ожоги
30 апреля 2025, 20:15
На Прикарпатье подросток жестоко избил парня
30 апреля 2025, 19:35
В Тернопольской области двое несовершеннолетних обворовали состав автозапчастей
30 апреля 2025, 19:17
На Закарпатье автомобиль Audi врезался в забор дома: погиб водитель
30 апреля 2025, 18:53
На Черниговщине в магазине произошел взрыв: есть погибший и травмированные
30 апреля 2025, 18:32
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Все публикации »
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Все блоги »