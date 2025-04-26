Известный тренер признался, кто из украинских боксеров стал его любимцем

фото: из открытых источников

Об этом пишет Sport-Express со ссылкой на ютуб-каналы Виктора Ялимова, передает RegioNews.

По словам Диаса, это обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик.

"Для меня это Александр Усик. Я всю жизнь говорил о двух бойцах нашего времени. Для меня самый большой боксер в мире – Александр Усик. Он собрал в себе лучшие технические, тактические и соревновательные качества", – сказал известный тренер.

Кроме того, он очень умен, отметил Диас. Говорит, Усику удалось покорить две тяжелейшие весовые категории бокса. Он добился всех титулов, которых только можно достичь.

Напомним, украинский чемпион Александр Усик и британец Даниэль Дюбуа снова сойдутся в ринге 19 июля. Бой состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли".