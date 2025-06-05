У Генштабі ЗСУ розповіли про втрати ворога станом на 5 червня
За минулу добу українські військові знищили понад 900 російських загарбників, декілька танків і майже чотири десятки артилерійських систем
Як передає RegioNews, про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на ранок 5 червня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 992750 (+930) осіб,
- танків — 10887 (+3) од,
- бойових броньованих машин — 22680 (+2) од,
- артилерійських систем — 28750 (+39) од,
- РСЗВ — 1406 (+4) од,
- засоби ППО — 1177 (+1) од,
- літаків — 413 (+0) од,
- гелікоптерів — 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39019 (+95),
- крилаті ракети — 3271 (+0),
- кораблі/катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 50812 (+82) од,
- спеціальна техніка — 3907 (+0).
Нагадаємо, посольство США попередило про загрози повітряних атак в Україні.
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