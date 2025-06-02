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02 июня 2025, 12:04

Украинские пограничники рассказали о результатах боевой работы за неделю

02 июня 2025, 12:04
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фото: иллюстративное
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В период с 26 мая по 01 июня 2025 года бойцы Госпогранслужбы уничтожили 205 захватчиков, 250 ранили, еще 1 оккупанта взяли в плен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Также пограничники подвели 3 танка, 4 ББА, 1 БМП и 107 транспортных средств врага, 5 ед. инженерной техники, 1 маломерное плавсредство и разрушили 1 мост.

Кроме того, было уничтожено 11 орудий, 4 миномета, 62 средства связи и видеонаблюдения, 1 комплекс видеонаблюдения, 9 средств РЭБ (РЭР).

"Ликвидировали 543 укрытия и позиций личного состава окупантов, 25 складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами и имуществом. Приземлили 334 вражеских БпЛА (в т.ч. 38 типа "Shahed-136/131")", - добавили в ведомстве.

Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают российских захватчиков в Донецкой области.

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