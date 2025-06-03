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03 июня 2025, 09:59

У Ахметова нашли тайную жену и детей, на которых записаны дворец в Конча-Заспе и недвижимость во Франции на 78 млн евро

03 июня 2025, 09:59
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фото: иллюстративное
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Богатейший украинец Ринат Ахметов годами скрывал отношения с Алиной Литвиненко, их двух общих детей, а также элитную недвижимость, оформленную на них

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Следств.Инфо.

По данным журналистов, Алина Литвиненко приобрела имение в Козине (Конча-Заспа) еще в 2007 году. Продавец и покупатель были представлены лицами, связанными с группой СКМ и окружением Рината Ахметова.

После покупки дома площадью 1157 квадратных метров, Литвиненко начала обустраивать территорию. Параллельно она открыла салон красоты в Донецке, а с 2013 года стала владелицей нескольких элитных автомобилей – Range Rover, Bentley, Mercedes GL 500 и Porsche Cayenne.

В 2017 году женщина стала владелицей компании "Козин-Люкс", которой до этого владел Ахметов.

В период с 2014 по 2017 годы у Ахметова и Литвиненко родилось двое детей - Данияр и Дамира. Несмотря на свой возраст, дети являются владельцами французской компании "ALMARIN PROPERTIES", которая владеет шале в Куршевеле площадью 217 кв. м и стоимостью около 78 млн евро.

Напомним, семья убитого Портнова приобрела недвижимость в Дубае более чем на 82 млн грн.

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