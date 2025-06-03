У Ахметова знайшли таємну дружину і дітей, на яких записані палац у Конча-Заспі та нерухомість у Франції на 78 млн євро

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Найбагатший українець Рінат Ахметов роками приховував стосунки з Аліною Литвиненко, їхніх двох спільних дітей, а також елітну нерухомість, оформлену на них

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Слідств.Інфо.

За даними журналістів, Аліна Литвиненко придбала маєток у Козині (Конча-Заспа) ще у 2007 році. Продавець і покупець були представлені особами, пов’язаними з групою СКМ та оточенням Ріната Ахметова.

Після купівлі будинку площею 1157 квадратних метрів Литвиненко почала облаштовувати територію. Паралельно вона відкрила салон краси у Донецьку, а з 2013 року стала власницею декількох елітних автомобілів - Range Rover, Bentley, Mercedes GL 500 та Porsche Cayenne.

У 2017 році жінка стала власницею компанії "Козін-Люкс", якою до того володів Ахметов.

У період із 2014 по 2017 роки у Ахметова та Литвиненко народилося двоє дітей - Даніяр та Даміра. Попри свій вік діти є власниками французької компанії "ALMARIN PROPERTIES", яка володіє шале у Куршевелі площею 217 кв. м і вартістю майже 78 млн євро.

Нагадаємо, родина убитого Портнова придбала нерухомість в Дубаї на понад 82 млн грн.